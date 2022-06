Il ritorno di Edoardo Tavassi sull’Isola | “Mercedesz è più bella”

(Di lunedì 13 giugno 2022) Manca poco alla nuova puntata de L’Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera lunedì 13 giugno 2022 su Canale 5. Nell’attesa,ha fatto finalmentesu Playa Ultimo Sfuerzo, dove i naufraghi stanno trascorrendo gli ultimi giorni prima della finalissima.è sbarcato su Playa Ultimo Sfuerzo: i piccoli problemi di salute non sembrano avere minato la sua verve. Poi, una volta riunitosi ai suoi compagni di avventura, ha confidato a Carmen Di Pietro: “è più” e, davanti all’invito di Carmen di dire queste parole alla diretta interessata,ha fatto sapere: “Gliel’ho già detto”. Estefania Bernal ha aggiunto un tassello: “ha detto che le manchi un sacco”. ...

Il tutto accade con ildiTavassi su Playa Ultimo Sfuerzo. Qui la produzione fa arrivare al gruppo un comunicato, che annuncia una nuova sfida a coppie. Non si tratta di una prova ...... ma si deve confrontare con ilsulla scena di Raffaele Bazzoni di Forza Italia. Enrico ... A Cazzano di Tramigna la sindaca uscente Maria Luisa Guadin compete con la civica diBello; a ...Dopo aver passato alcuni lunghi giorni in infermeria, sotto controllo medico per via di alcuni problemi di salute, Edoardo Tavassi in queste ore è ...Edoardo è tornato sull'Isola dopo alcuni accertamenti ed è sembrato sentire la mancanza di Mercedesz. All’isola dei famosi, Edoardo è finalmente tornato dagli altri naufraghi dopo alcuni accertamenti ...