Gilardino torna in panchina | arrivata un’offerta a sorpresa

Leggi su rompipallone

(Di domenica 12 giugno 2022) Albertoin, per l’ex campione azzurro arrivaGenoa PrimaveraAlbertoha già collezionato le prime esperienze in. Dopo le esperienze in Serie C l’ex campione del 2006 si prepara are. Ha già allenato la squadra del Rezzato per poi passare alla guida della Pro Vercelli nella stagione 2019-2020. Infine le ultime sono sulladel Siena nella stagione 2020-2021. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà ci sono contatti in corso con il Genoa per ladella Primavera2 dopo la retrocessione avvenuta questa stagione. Le due parti hanno già ...