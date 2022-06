Stretta della Bce | i rischi per i mutui | rate in salita per chi ha scelto il tasso variabile | condizioni peggiori per chi chiede il fisso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 giugno 2022) Lasul costo del denaro annunciata dalla Bce avrà un effetto a cascata anche sui. Chi ha comprato casa con un prestito asubirà l’impatto più immediato: lesaliranno già da luglio, quando arriverà il primo rialzo deldi riferimento di 25 punti base, e un nuovo aumento scatterà a settembre con l’annunciato secondo ritocco da parte dell’Eurotower. Per chi ha unnon ci sono conseguenze, ma a subire le ricadute sarà chi aveva in progetto dirlo per acquistare un immobile nei prossimi mesi: le offerte sono già diventate via via meno convenienti e da ora in poi si assisterà a ulteriori rialzi dell’Irs, l’indice di riferimento per questi prestiti. Per ia ...