Per l’Alta corte si può fare: al via le deportazioni di migranti in Ruanda (Di sabato 11 giugno 2022) La ministra dell’Interno, Priti Patel, l’ha avuta vinta. Il primo volo per (de)portare in Ruanda i migranti che approdano illegalmente in Gran Bretagna potrà andare avanti come se nulla fosse L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 11 giugno 2022) La ministra dell’Interno, Priti Patel, l’ha avuta vinta. Il primo volo per (de)portare inche approdano illegalmente in Gran Bretagna potrà andare avanti come se nulla fosse L'articolo proviene da il manifesto.

