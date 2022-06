Ucraina | il Sindaco di Mariupol | ' Il colera potrebbe uccidere migliaia di persone'

Pubblicità

Il colera potrebbe mietere un altissimo numero di vite in, soprattutto nelle città più colpite dalla guerra. Ildi Mariupol, Vadym Boychenko, ha avvertito che il colera e altre malattie potrebbero uccidere migliaia di persone nella città ...Proseguono intanto gli scontri nel sud - est del Paese: bombardato l'impianto chimico Azot a Severodonetsk, dove sono rifugiati circa 800 ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 107 - Governatore Mykolaiv: nuovo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca - Governatore Mykolaiv: nuovo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca A preoccupare in particolare è la città di Mariupol, attualmente sotto il controllo delle forze russe. Il sindaco ucraino, Vadym Boychenko, ha affermato che la situazione epidemica sta peggiorando ..."Contiamo su un documento comune del Parlamento e un impegno del Governo che metta al centro la pace, il disarmo e il cessate il fuoco. Più avanti va la guerra, più costano care benzina, luce e gas, n ...