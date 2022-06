Roma | trovate due donne in casa tra cumuli di spazzatura | una era morta da giorni

Pubblicità

MallardGio : RT @stacce2021: Dopo il successo del #Vietnam de Roma Nord, inauguramo la rubrica settimanale delle guide turistiche di Stacce. Le trovate… - MarceVann : RT @stacce2021: Dopo il successo del #Vietnam de Roma Nord, inauguramo la rubrica settimanale delle guide turistiche di Stacce. Le trovate… - Aramcheck76 : RT @stacce2021: Dopo il successo del #Vietnam de Roma Nord, inauguramo la rubrica settimanale delle guide turistiche di Stacce. Le trovate… - semioticmonkey : RT @stacce2021: Dopo il successo del #Vietnam de Roma Nord, inauguramo la rubrica settimanale delle guide turistiche di Stacce. Le trovate… -

successo nel primo pomeriggio in via, nel centro del paese di neanche seimila abitanti in ... Non aveva quindi porto d'armi n sono statearmi in casa. Sul posto ci sono i carabinieri di ...E dunque segnatevi questa data: lunedì 13 giugno, Stadio dei Marmi di. Si comincia alle ore 20, cancelli aperti dalle 19, il form per eccedere losui social di Art4sport, l'associazione ...Secondo set più combattuto con le statunitensi costrette a cambiare tattica e a battere su Menegatti che si è fatta trovare pronta. Hughes/Kolinske hanno raggiunto il massimo vantaggio sul 10-7 ma, ...I cadaveri della coppia sono stati trovati in un lago di sangue dalla nipote, all’interno dell’abitazione in cui vivevano. Avevano 55 e 50 anni ...