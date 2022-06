Napoli, parla l'agente di Politano: 'Non sente la fiducia di Spalletti, vuole andar via. Il Valencia e Gattuso...' (Di venerdì 10 giugno 2022) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'agente di Matteo Politano, Mario Giuffredi, ha parlato della situazione relativa al suo assistito,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 giugno 2022) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'di Matteo, Mario Giuffredi, hato della situazione relativa al suo assistito,...

Pubblicità

sportli26181512 : Napoli, parla l'agente di Politano: 'Non sente la fiducia di Spalletti, vuole andar via. Il Valencia e Gattuso...':… - albertocacciapu : RT @tomasomontanari: La settimana prossima si parla di Chiese chiuse a Napoli. In ottima compagnia… ?@Einaudieditore? - ilfoglio_it : Intervista a Eduardo Savarese, giudice del tribunale di Napoli, favorevole ai referendum. 'Bisogna essere netti: oc… - crescentinbosco : @ummiririnenti @HuffPostItalia Credo abbia un po' travisato. Mi riferivo a Palermo perché il fatto è avvenuto in qu… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Napoli, una lapide che parla di amore gay | Andrew's Blog: Pubblicato inLGBT. Tags: amore , amore gay , cimitero , Fascism… -