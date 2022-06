AEW | Ecco i probabili piani per i titoli massimi a Forbidden Door | c’è un altro infortunato?

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ci avviciniamo sempre di più al 26 giugno, data in cui si terrà l’atteso pay-per-view AEW x NJPW:, e arrivano sempre più indiscrezioni su quali saranno i match inseriti nella card. Secondo un nuovo report di Dave Meltzer del Wrestling Observer, il match che farà da headliner sarà l’incontro per decretare il detentore ad interim dell’AEW World Championship, che vedrà Jon Moxley scontrarsi contro il vincitore di Hiroshi Tanahashi vs. Hirooki Goto. Iper il titolo IWGP Il titolo mondiale IWGP, invece, potrebbe essere messo in palio in un match a tre che coinvolgerà Hangman Page, Adam Cole e il vincitore di Okada vs. Jay White il 12 giugno a Dominion. Un report di Fightful Select ha rivelato che Cole è “a pezzi da un po’ di tempo” e starebbe “lottando contro una serie di infortuni”, il principale dei quali ...

i risultati completi di Double or Nothing . I risultati diDouble or Nothing Buy In: Hook & Danhausen battono Tony Nese & Rick Sterling Nel pre show del PPV, trasmesso su YouTube, la strana ...la card completa diDouble or Nothing . La card diDouble or Nothing 2022 Hook & Danhausen vs. Tony Nese & Mark Sterling Nel pre - show del PPV Hook e Danhausen debutteranno finalmente ... Ecco la card aggiornata per AEW Double or Nothing Durante l'ultima puntata di AEW Unrestricted, l'ospite Jay Lethal ha discusso di com'è arrivato a firmare un contratto con la AEW e del perché è rimasto fino alla fine con la Ring of Honor, ora di pro ...AEW Rampage: il prossimo epsiodio è stato già registrato la scorsa notte al termine dell'ultima puntata di AEW Dynamite, ecco i risultati.