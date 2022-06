Russia | il generale tedesco | ' La Germania è minacciata e non siamo pronti'

(Di giovedì 9 giugno 2022) L'Europa è una minaccia per Putin o è Putin ad essere una minaccia per l'Europa? 'fortemente minacciati e attaccati', lo ha detto ildi squadra aerea Martin Schelleis, che guida il ...

Ildella Bundeswehr ha parlato al Kölner Stadt - Anzeiger, come riporta Dpa, tracciando un quadro preoccupato della preparazione militare tedesca. 'Fondamentalmente, abbiamo già una guerra: ...... ha detto il direttoredell'Aiea Rafael Grossi. Teheran rimanda al mittente: "L'Iran ... Il documento, approvato da tutto il board Aiea - trannee Cina che hanno votato contro - critica ...Parole del generale di squadra aerea Martin Schelleis, che guida il Comando logistica e organizzazione e il Comando territoriale delle Forze armate tedesche. "Abbiamo già una guerra: la guerra dell'in ...', ha detto Zelensky intervenendo in videoconferenza alla ministeriale di Parigi, quest'anno presieduta dall'Italia 'Non ci possono essere discussioni per prolungare l'adesione della Russia alla Fao.