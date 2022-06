L’appello dei genitori di Angela Celentano a Chi l’ha visto: un video per cercarla in tutto il mondo (Di giovedì 9 giugno 2022) Da oltre 26 anni i genitori di Angela Celentano continuano a cercarla. Da sempre sono convinti che la loro bambina sia stata rapita sul monte Faito, durante la ormai tristemente nota gita, solo per essere data in adozione in modo illegale a una famiglia che forse non ha mai neppure saputo della sofferenza che questa storia ha generato. Sono convinti, Maria e Catello, che Angela, oggi ormai trentenne, sia da qualche parte nel mondo, ed è per questo, che hanno deciso di registrare dei nuovi video appelli, con la speranza che la ragazza, che potrebbe aver scoperto di esser stata adottata, decida di mettersi sulle tracce dei suoi genitori biologici. Ogni giorno sentiamo di storie, di figli che cercano i genitori biologico in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 giugno 2022) Da oltre 26 anni idicontinuano a. Da sempre sono convinti che la loro bambina sia stata rapita sul monte Faito, durante la ormai tristemente nota gita, solo per essere data in adozione in modo illegale a una famiglia che forse non ha mai neppure saputo della sofferenza che questa storia ha generato. Sono convinti, Maria e Catello, che, oggi ormai trentenne, sia da qualche parte nel, ed è per questo, che hanno deciso di registrare dei nuoviappelli, con la speranza che la ragazza, che potrebbe aver scoperto di esser stata adottata, decida di mettersi sulle tracce dei suoibiologici. Ogni giorno sentiamo di storie, di figli che cercano ibiologico in ...

