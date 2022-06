Ius Scholae, Bianchi apre alla possibilità, ma Sasso lo bacchetta: “Il programma di governo non lo prevede” (Di giovedì 9 giugno 2022) "Essere cittadini vuol dire essere coscienti di appartenere a una comunità. E questo richiede strumenti. Credo che molti ragazzi possono avere storie diverse ma devono avere l'opportunità di poterlo esprimere, la scuola serve a questo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 giugno 2022) "Essere cittadini vuol dire essere coscienti di appartenere a una comunità. E questo richiede strumenti. Credo che molti ragazzi possono avere storie diverse ma devono avere l'opportunità di poterlo esprimere, la scuola serve a questo". L'articolo .

Advertising

TV7Benevento : Ius Scholae: Sasso (Lega), 'non è in programma governo' - - carlo_conforti : RT @privato1s: Perché la signora Rosangela Cossidente, moglie del signor Speranza, collabora ai Progetti sui minori stranieri non accompagn… - orizzontescuola : Ius Scholae, Bianchi: “Essere cittadini non è un regalo, ma una giusta conquista di partecipazione democratica” - nonesistononomi : RT @privato1s: Perché la signora Rosangela Cossidente, moglie del signor Speranza, collabora ai Progetti sui minori stranieri non accompagn… - Agenzia_Ansa : Ius Scholae, Bianchi: 'E' una giusta e necessaria conquista. Credo che i ragazzi che vengono da altri contesti hann… -