Ferri | Bremer | “Altissimo il livello del ragazzo e su Bastoni…”

(Di giovedì 9 giugno 2022)- Giacomoex calciatore in questione è stato intervistato a TMW Radio e ha parlato die altri temi importanti. LE SUE PAROLE Al centro del mercato c’è il nome di, che ne pensa? “è sicuramente al centro di varie trattative. Oltre all’Inter, che penso anche che sia stata la prima a notarlo, a mio modesto parere ci sono Milan, Juventus e il Tottenham di Conte. So che il Torino estanno valutando la situazione migliore per il, lo stanno facendo insieme essendoci grande feeling tra il calciatore e il presidente. Inizialmente è vero che ha avuto alcune difficoltà e lui stesso sapeva di dover ancora migliorare e imparare tanto. È arrivato molto giovane e all’inizio tatticamente gli mancava qualcosa, ma ...

A quel punto la pista più calda porterebbe a Gleisondel Torino . Il brasiliano ha 25 anni ... la quale a sua volta si separerà da Francesco Acerbi , ormai aicorti con la tifoseria ...Riccardofiducioso Per una bandiera come Riccardo, l'ex difensore nerazzurro oggi ... 'In difesa investirei su, a centrocampo si cerca un vice Brozovic'. La figurina mancante anche ... TMW RADIO - Ferri: “Bremer forte e intelligente. Mancini e Bastoni il futuro dell'Italia in difesa” L'Inter potrebbe presto annunciare l'accordo con Paul Dybala. La Juventus nel frattempo avrebbe superato i nerazzurri per Bremer ...Milan, una situazione ancora piuttosto tesa quella per portare all’ombra del Duomo un difensore centrale. Nello specifico il giocatore del Lille ...