“È meglio così”. Che fine hanno fatto Arisa e Vito Coppola? L’ultimo indizio di lei è molto chiaro (Di giovedì 9 giugno 2022) Arisa e Vito Coppola, telenovela infinita. Da tantissimo tempo a questa parte non si fa altro che parlare di loro. Una relazione considerata tormentata, visto che in più di un’occasione si è vociferato di rottura totale o di riappacificazione. Addirittura in alcune circostanze si era paventata la possibilità di fare passi ancora più importanti, come andare a convivere. Ora, forse, è stata messa quasi parola fine sulla vicenda grazie ad un gesto della cantante che per molti è da ritenersi praticamente definitivo e chiarificatore. Oltre ad Arisa e Vito Coppola, era stata tirata in ballo pure Lucrezia Lando negli ultimi giorni. Ma il tradimento era stato smentito prontamente dal ballerino: “Nessuno è cornuto, non esiste alcun triangolo e io e Lucrezia siamo solo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022), telenovela infinita. Da tantissimo tempo a questa parte non si fa altro che parlare di loro. Una relazione considerata tormentata, visto che in più di un’occasione si è vociferato di rottura totale o di riappacificazione. Addirittura in alcune circostanze si era paventata la possibilità di fare passi ancora più importanti, come andare a convivere. Ora, forse, è stata messa quasi parolasulla vicenda grazie ad un gesto della cantante che per molti è da ritenersi praticamente definitivo e chiarificatore. Oltre ad, era stata tirata in ballo pure Lucrezia Lando negli ultimi giorni. Ma il tradimento era stato smentito prontamente dal ballerino: “Nessuno è cornuto, non esiste alcun triangolo e io e Lucrezia siamo solo ...

