Dazn | ufficiale la modifica degli abbonamenti | come cambiano le regole per vedere la Serie A

Dazn ha ufficialmente comunicato i nuovi prezzi per gli abbonamenti per la stagione 2022-2023. Dal prossimo 2 agosto la piattaforma streaming, che trasmette la Serie A, lancerà la sua nuova offerta. Oltre all'abbonamento standard a 29,99 euro al mese, il piano prevede la novità dell'abbonamento Plus. Il costo è di 39,99 al mese e consentirà di guardare in contemporanea gli eventi live su due dispositivi anche se connessi da due reti internet diverse. Dalle prossime settimane gli appassionati di calcio potranno scegliere se mantenere l'offerta base che consente di guardare gli eventi live su due dispositivi registrati ma connessi alla rete internet della stessa abitazione oppure se sottoscrivere un abbonamento ad hoc per guardare in contemporanea gli eventi trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi, su un totale di sei ...

