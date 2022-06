Blitz antidroga sul litorale, 10 arresti tra Ardea e Latina (Di giovedì 9 giugno 2022) Latina – Alle prime luci dell’alba, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina coadiuvato, nella fase esecutiva, dai reparti Territoriali, dal Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare e dal Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, sta dando esecuzione, nei comuni di Latina, Sezze, Fondi, Roma, Ardea e Anzio, a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, nei confronti di dieci persone gravemente indiziate, a vario titolo, di reati in materia di stupefacenti. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 giugno 2022)– Alle prime luci dell’alba, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri dicoadiuvato, nella fase esecutiva, dai reparti Territoriali, dal Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare e dal Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, sta dando esecuzione, nei comuni di, Sezze, Fondi, Roma,e Anzio, a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, nei confronti di dieci persone gravemente indiziate, a vario titolo, di reati in materia di stupefacenti. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

