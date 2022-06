Bagni: “Dietro il sorriso anni di angoscia e dolore per mio figlio. Su Maradona dette tante cavolate” (Di giovedì 9 giugno 2022) Il sorriso che porta stampato sul volto ogni giorno nasconde una ferita enorme, che mai si rimarginerà. Salvatore Bagni ha perso il proprio figlioletto di 3 anni Raffaele in un incidente avvenuto nel 1992 e da allora ha dovuto rigenerarsi per sé stesso e per la sua famiglia. In un’intervista esclusiva per il Corriere del Mezzogiorno a cura di Donato Martucci, l’ex scudettato del Napoli racconta la tragedia e tanti altri temi che hanno riguardato la sua vita calcistica, in primis il rapporto con Diego Armando Maradona. In questi giorni è stato pubblicato “Che vi siete persi”, il libro scritto a quattro mani insieme a Bruno Giordano che presenteranno in diverse location, tra cui oggi alle 19 al Lido Varca d’Oro. Sul libro, Bagni esordisce: “Mi ha chiamato la casa Editric e per i 35 ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilche porta stampato sul volto ogni giorno nasconde una ferita enorme, che mai si rimarginerà. Salvatoreha perso il proprioletto di 3Raffaele in un incidente avvenuto nel 1992 e da allora ha dovuto rigenerarsi per sé stesso e per la sua famiglia. In un’intervista esclusiva per il Corriere del Mezzogiorno a cura di Donato Martucci, l’ex scudettato del Napoli racconta la tragedia e tanti altri temi che hanno riguardato la sua vita calcistica, in primis il rapporto con Diego Armando. In questi giorni è stato pubblicato “Che vi siete persi”, il libro scritto a quattro mani insieme a Bruno Giordano che presenteranno in diverse location, tra cui oggi alle 19 al Lido Varca d’Oro. Sul libro,esordisce: “Mi ha chiamato la casa Editric e per i 35 ...

