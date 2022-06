(Di mercoledì 8 giugno 2022) È finita nel peggiore dei modi la ricerca di, la 52enne scomparsa l’altro ieri, 6 giugno, intorno alle ore 14:00 da Spinaceto-Tor de’ Cenci. La donna è stata infatti trovataall’interno di undi sua pertinenza. Per due giorni le ricerche erano state fitte e ininterrotte. Ovunque erano state diffuse le locandine preparate dall’associazione Penelope Scomparsi in collaborazione con Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv. L’intero quartiere, che aveva partecipato attivamente alla ricerca della 52enne, è rimasto sconvolto alla notizia. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roberta scompare da Roma: ritrovata morta in un garage - AAngiolella : RT @TrastevereRM: …aiutateci a ritrovare la signora ROBERTA! #RobertaSalustri #Scomparsa #spinaceto #roma #chilhavisto #retweet https:/… - MassimoChiaram7 : RT @TrastevereRM: …aiutateci a ritrovare la signora ROBERTA! #RobertaSalustri #Scomparsa #spinaceto #roma #chilhavisto #retweet https:/… - giolovegary : RT @TrastevereRM: …aiutateci a ritrovare la signora ROBERTA! #RobertaSalustri #Scomparsa #spinaceto #roma #chilhavisto #retweet https:/… - Durduzzi : RT @TrastevereRM: …aiutateci a ritrovare la signora ROBERTA! #RobertaSalustri #Scomparsa #spinaceto #roma #chilhavisto #retweet https:/… -

Canale Dieci

Renata Rapposelli, una pittrice di 64 anni di Ancona,il 9 ottobre 2017 dopo essere andata ... Lo storico programma diPetrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato nella ...... dopo il vertice europeo, sono partiti per l'Olanda: da Ursula von der Leyen aMetsola, dal ... Nella bozza di conclusioni già preparata, anche se in via provvisoria,però il riferimento ... Tor de Cenci, Roberta Salustri esce da casa e scompare È finita nel peggiore dei modi la ricerca di Roberta, la 52enne scomparsa l’altro ieri, 6 giugno, intorno alle ore 14:00 da Spinaceto-Tor de’ Cenci. La donna è stata infatti trovata morta all’interno ...È uscita di casa per comprare la batteria nuova per lo scooter. Ma da quel momento si sono perse le sue tracce. Roberta è sparita ieri da Roma, nel quartiere Tor de’ Cenci-Spinaceto. I familiari, alla ...