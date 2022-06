Intesa Sanpaolo e Coldiretti per il Pnrr in agricoltura (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'evento potrà essere seguito in diretta streaming su ANSA.it e sul sito istituzionale di Intesa Sanpaolo. I contenuti dell'accordo saranno discussi dal responsabile Divisione banca dei territori ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'evento potrà essere seguito in diretta streaming su ANSA.it e sul sito istituzionale di. I contenuti dell'accordo saranno discussi dal responsabile Divisione banca dei territori ...

Intesa Sanpaolo e Coldiretti per il Pnrr in agricoltura Cogliere le opportunità del Pnrr per far crescere l'agricoltura italiana del futuro. E' l'obiettivo dell'accordo tra Intesa Sanpaolo e Coldiretti che sarà presentato giovedì 9 giugno alle ore 11, presso il centro congressi di Palazzo Rospigliosi a Roma. L'evento potrà essere seguito in diretta streaming su ANSA.it e sul sito istituzionale di Intesa Sanpaolo.