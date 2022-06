Gazzetta: il Chelsea vuole disfarsi di Lukaku ma l’Inter non va oltre il prestito gratuito (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’incontro tra Tuchel e i nuovi dirigenti del Chelsea ha prodotto – per l’Inter – i risultati sperati: i Blues sanno, stando a quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non è proponibile un’altra stagione assieme tra l’allenatore tedesco e Romelu Lukaku. E dunque nonostante i 115 milioni di euro pagati appena dodici mesi fa gli inglesi sono disposti a cedere l’attaccante belga. Ovviamente all’Inter, l’unica destinazione gradita a Lukaku che ammicca ai nerazzurri da dicembre. Il problema sono le condizioni del trasferimento. La Gazzetta scrive che… L’apertura c’è, ma la strada da percorrere resta strettissima. E soprattutto, non è alle condizioni che sperava il club nerazzurro. Il Chelsea lascerà partire Lukaku ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’incontro tra Tuchel e i nuovi dirigenti delha prodotto – per– i risultati sperati: i Blues sanno, stando a quanto riporta l’edizione odierna delladello Sport, che non è proponibile un’altra stagione assieme tra l’allenatore tedesco e Romelu. E dunque nonostante i 115 milioni di euro pagati appena dodici mesi fa gli inglesi sono disposti a cedere l’attaccante belga. Ovviamente al, l’unica destinazione gradita ache ammicca ai nerazzurri da dicembre. Il problema sono le condizioni del trasferimento. Lascrive che… L’apertura c’è, ma la strada da percorrere resta strettissima. E soprattutto, non è alle condizioni che sperava il club nerazzurro. Illascerà partire...

