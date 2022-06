Elezioni, le mascherine non sono più obbligatorie ai seggi: solo “fortemente raccomandate” nella circolare del Viminale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le mascherine non sono più obbligatorie ai seggi ma solo consigliate. Lo prevede una circolare del Viminale in seguito alla sottoscrizione di un accordo tra i ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza. Si prevede che in considerazione del mutato quadro epidemiologico l’uso della mascherina è fortemente raccomandato per l’accesso degli elettori ai seggi per il solo esercizio del voto. In precedenza, invece, l’uso della mascherina era obbligatorio. Il sito del Viminale informa che “il capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno Claudio Sgaraglia ha diramato una nuova circolare con cui informa i prefetti dell’avvenuta sottoscrizione da parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lenonpiùaimaconsigliate. Lo prevede unadelin seguito alla sottoscrizione di un accordo tra i ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza. Si prevede che in considerazione del mutato quadro epidemiologico l’uso della mascherina èraccomandato per l’accesso degli elettori aiper ilesercizio del voto. In precedenza, invece, l’uso della mascherina era obbligatorio. Il sito delinforma che “il capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno Claudio Sgaraglia ha diramato una nuovacon cui informa i prefetti dell’avvenuta sottoscrizione da parte ...

Advertising

zav_news : ??? #Covid_19, Viminale: cade l'obbligo delle #mascherine ai seggi elettorali per le elezioni del prossimo weekend,… - anna30048679 : RT @anna30048679: @dottorbarbieri Per obbligare le mascherine alle elezioni... c'hanno messo 2 secondi. Per togliere mascherine nelle scuo… - Frances53524532 : RT @SkyTG24: Elezioni comunali e referendum, la mascherina ai seggi è 'raccomandata' e non obbligatoria - SkyTG24 : Elezioni comunali e referendum, la mascherina ai seggi è 'raccomandata' e non obbligatoria - nonmiscrivere8 : RT @repubblica: Elezioni, ai seggi senza mascherine: cade l'obbligo ma resta la forte raccomandazione -