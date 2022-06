Calciomercato Roma, Thiago Pinto punta un gioiellino del Sassuolo: i dettagli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo aver chiuso per Matic, la Roma pensa al ritorno di Davide Frattesi. Trattativa non ancora iniziata per via della richiesta del club neroverde, giudicata eccessiva. I giallorossi, che detengono... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo aver chiuso per Matic, lapensa al ritorno di Davide Frattesi. Trattativa non ancora iniziata per via della richiesta del club neroverde, giudicata eccessiva. I giallorossi, che detengono...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA, DOPO MATIC BLOCCATI ANCHE SOLBAKKEN E CELIK Si lavora per chiudere le operazioni con Bodo… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, bloccati #Solbakken e #Celik. In caso di addio di #Zaniolo c'è #Berardi - SkySport : La Roma rivuole Frattesi, ma il Sassuolo chiede 40 milioni per il colpo di calciomercato #SkySport #Roma #Frattesi… - sportli26181512 : Roma-Sassuolo, enorme distanza per Frattesi: La Roma ha offerto 15 milioni di euro al Sassuolo (e lo sconto sul 30%… - Bet4ccount_ : #Calciomercato #SerieA Andato a buon fine l'incontro tra #Dybala e l'#Inter. Proposto contratto quadriennale da 6… -