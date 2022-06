Calciomercato Roma, spunta una nuova ipotesi: dalla Serie A! (Di mercoledì 8 giugno 2022) La Roma è alla ricerca di nuovi rinforzi in vista della nuova stagione, con l’obiettivo di centrare uno dei primi quattro posti e tornare a giocare la Champions League. Dopo l’arrivo di Matic a parametro zero dal Manchester United, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi avrebbero fatto un’offerta per un nome nuovo: si tratta di Dries Mertens, il quale ha appena visto rifiutarsi dal Napoli, la richiesta di rinnovo 4 milioni di euro, spalmati a 2,5 milioni per le ultime due stagioni di contratto con i partenopei, come richiesto dall‘entourage del giocatore azzurro. Mertens Napoli Roma Sempre secondo la Rosea, il belga accetterebbe volentieri un suo trasferimento nella capitale per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso dopo nove stagioni passate con la maglia ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Laè alla ricerca di nuovi rinforzi in vista dellastagione, con l’obiettivo di centrare uno dei primi quattro posti e tornare a giocare la Champions League. Dopo l’arrivo di Matic a parametro zero dal Manchester United, secondo quanto riportatoGazzetta dello Sport, i giallorossi avrebbero fatto un’offerta per un nome nuovo: si tratta di Dries Mertens, il quale ha appena visto rifiutarsi dal Napoli, la richiesta di rinnovo 4 milioni di euro, spalmati a 2,5 milioni per le ultime due stagioni di contratto con i partenopei, come richiesto dall‘entourage del giocatore azzurro. Mertens NapoliSempre secondo la Rosea, il belga accetterebbe volentieri un suo trasferimento nella capitale per iniziare la suaavventura in giallorosso dopo nove stagioni passate con la maglia ...

