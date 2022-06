28enne di Campagna accoltellato in discoteca per futili motivi ?Le sue condizioni non sono gravi

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ancora violenza nella city, ancora una volta protagonisti i giovani frequentatori dei locali notturni. E così si è registrato un ennesimo episodio di violenza nella movida salernitana. Sabato notte un giovanedié statoda un gruppo di coetanei in una notasalernitana, le Rocce Rosse. L’aggressione, sembra sia stata scatenata da(sembra uno sguardo di troppo ad una ragazza) é avvenuta proprio al centro della pista da ballo dove la vittima è stata raggiunta da un fendente all’addome. Il giovane con alcuni amici stava infatti, ballando, così come anche tanti altri ragazzi che si erano recati nel noto locale salernitano.?Quando improvvisamente ed inaspettatamente è stato raggiunto dal fendente. Il ragazzo, dopo aver barcollato per un ...

Cronache Salerno

