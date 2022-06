Le città e la sfida del clima. Tutti i dati (Di martedì 7 giugno 2022) Con il Regolamento del 30 giugno 2021, vincolante per gli Stati membri, l’Unione Europea ha stabilito il raggiungimento della neutralità climatica al 2050 e l’impegno a ridurre le emissioni di gas serra entro il 2030 del 55% rispetto a quelle del 1990. L’Italia è impegnata a tradurre a livello nazionale questi obiettivi. Senza un forte coinvolgimento delle città non è possibile attuare questo impegnativo percorso verso la neutralità climatica. Nelle città, infatti, si concentra più della metà della popolazione mondiale, si generano oltre il 70% delle emissioni globali di gas serra e si consuma circa il 70% delle risorse e dell’energia. Ma le città italiane stentano a imboccare la strada della neutralità climatica. Vi sono ritardi nell’utilizzo delle fonti rinnovabili, nel risparmio ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022) Con il Regolamento del 30 giugno 2021, vincolante per gli Stati membri, l’Unione Europea ha stabilito il raggiungimento della neutralitàtica al 2050 e l’impegno a ridurre le emissioni di gas serra entro il 2030 del 55% rispetto a quelle del 1990. L’Italia è impegnata a tradurre a livello nazionale questi obiettivi. Senza un forte coinvolgimento dellenon è possibile attuare questo impegnativo percorso verso la neutralitàtica. Nelle, infatti, si concentra più della metà della popolazione mondiale, si generano oltre il 70% delle emissioni globali di gas serra e si consuma circa il 70% delle risorse e dell’energia. Ma leitaliane stentano a imboccare la strada della neutralitàtica. Vi sono ritardi nell’utilizzo delle fonti rinnovabili, nel risparmio ...

