Advertising

carmelitadurso : No scusate… Ma la hit di Flavia Vento e Guendalina Tavassi noi ce la meritiamo ???? #isola #Pomeriggio5 - Lukinoo1518 : RT @pomeriggio5: 'Estefania aveva architettato la finta coppia sull'#Isola' Guendalina Tavassi apre una BUSTA CHOC a #Pomeriggio5 https://… - leggoit : Guendalina Tavassi, il fidanzato 'cuore': «La scorsa notte ho dormito nella hall». Ecco perchè - FrancescoDioni4 : RT @carmelitadurso: No scusate… Ma la hit di Flavia Vento e Guendalina Tavassi noi ce la meritiamo ???? #isola #Pomeriggio5 - zazoomblog : Guendalina Tavassi il fidanzato va a dormire fuori: cosa è successo nella notte - #Guendalina #Tavassi #fidanzato… -

Gossip e TV

Bufera tra 'cuori' Sembra chee del fidanzato Federico Perna abbiano vissuto una notte tormentata. I due, ospiti della puntata di Pomeriggio 5, hanno raccontato, con un simpatico siparietto, alla conduttrice ...Dopo Pierpaolo Pretelli, Carmen Russo, Stefania Orlando, Matilde Brandi,, Antonella Elia, Platinette, Marco Carta, Vladimir Luxuria, Filippo Bisciglia, Valerio Scanu, Alessia ... Guendalina Tavassi, notte agitata: il fidanzato dorme nella hall, il motivo Bufera tra "cuori" Sembra che Guendalina Tavassi e del fidanzato Federico Perna abbiano vissuto una notte tormentata. I due, ospiti della puntata di ...(Amalfi Notizie) Ne parlano anche altre testate C’è, però, un dettaglio non da poco riguardante l’esperienza nel programma di Guendalina Tavassi. ‘Isola dei famosi’, Guendalina Tavassi non tornerà in ...