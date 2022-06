Giorgi-Kartal in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Nottingham 2022 (Di martedì 7 giugno 2022) Camila Giorgi affronterà la wild card locale Sonay Cartal nel primo turno del torneo Wta 250 di Nottingham (erba). E’ il primo scontro diretto tra l’azzurra e l’attuale numero 270 del ranking mondiale. La marchigiana, dopo risultati un po’ altalenanti e qualche problema fisico di troppo, ha ripreso decisamente quota dopo gli ottavi di finale raggiunti al Roland Garros. Adesso per lei inizia la parte di stagione dove sbagliare è vietato, quella sulla superficie che forse mette maggiormente in risalto il suo gioco fatto di accelerazioni e tanti rischi. Giorgi partirà nettamente favorita per un discorso sia di ranking sia di esperienza. Attenzione però a non dare per spacciata la ventenne britannica. Quest’ultima, infatti, si è aggiudicata ben quattro tornei da 25.000 $ in questi primi cinque mesi di stagione. Li ha vinti tutti in Gran ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Camilaaffronterà la wild card locale Sonay Cartal nel primo turno del torneo Wta 250 di(erba). E’ il primo scontro diretto tra l’azzurra e l’attuale numero 270 del ranking mondiale. La marchigiana, dopo risultati un po’ altalenanti e qualche problema fisico di troppo, ha ripreso decisamente quota dopo gli ottavi di finale raggiunti al Roland Garros. Adesso per lei inizia la parte di stagione dove sbagliare è vietato, quella sulla superficie che forse mette maggiormente in risalto il suo gioco fatto di accelerazioni e tanti rischi.partirà nettamente favorita per un discorso sia di ranking sia di esperienza. Attenzione però a non dare per spacciata la ventenne britannica. Quest’ultima, infatti, si è aggiudicata ben quattro tornei da 25.000 $ in questi primi cinque mesi di stagione. Li ha vinti tutti in Gran ...

