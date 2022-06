Fedez su J-Ax e la pace ritrovata: “Siamo stati 6 ore al telefono” (Di lunedì 6 giugno 2022) Con il racconto di Fedez su J-Ax si chiude l’intervento del rapper insieme ai colleghi Tananai e Mara Sattei a Radio Deejay. Il power trio dell’estate è stato chiamato per raccontare la gestazione de La Dolce Vita, il singolo che è già un tormentone. L’evento del 28 giugno Quest’anno Fedez è finito più volte al centro dell’attenzione mediatica. In primo luogo, Federico Lucia ha dovuto affrontare un intervento per venire a capo di un tumore al pancreas e non sono mancati i giorni di forte preoccupazione da parte dei fan. L’altra grossa novità del 2022 è stata la ritrovata pace con J-Ax, con il quale è stato partner in crime diversi anni fa. I due sono rimasti in silenzio reciproco per diverso tempo, fino alle scorse settimane in cui Federico e Alessandro hanno cominciato a menzionarsi nelle storie di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Con il racconto disu J-Ax si chiude l’intervento del rapper insieme ai colleghi Tananai e Mara Sattei a Radio Deejay. Il power trio dell’estate è stato chiamato per raccontare la gestazione de La Dolce Vita, il singolo che è già un tormentone. L’evento del 28 giugno Quest’annoè finito più volte al centro dell’attenzione mediatica. In primo luogo, Federico Lucia ha dovuto affrontare un intervento per venire a capo di un tumore al pancreas e non sono mancati i giorni di forte preoccupazione da parte dei fan. L’altra grossa novità del 2022 è stata lacon J-Ax, con il quale è stato partner in crime diversi anni fa. I due sono rimasti in silenzio reciproco per diverso tempo, fino alle scorse settimane in cui Federico e Alessandro hanno cominciato a menzionarsi nelle storie di ...

