Calcio: Il Brasile batte 1 - 0 il Giappone in amichevole, decide Neymar (Di lunedì 6 giugno 2022) La Corea del Sud batte 2 - 0 il Cile, Messico - Ecuador 0 - 0 ROMA - Altra uscita in Estremo Oriente e altra vittoria per il Brasile di Tite. Dopo il 5 - 1 alla Corea del Sud, la Seleçao supera a ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) La Corea del Sud2 - 0 il Cile, Messico - Ecuador 0 - 0 ROMA - Altra uscita in Estremo Oriente e altra vittoria per ildi Tite. Dopo il 5 - 1 alla Corea del Sud, la Seleçao supera a ...

