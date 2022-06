Lumache, perché tutti le coltivano? Il motivo è sorprendente (Di domenica 5 giugno 2022) Nell’ultimo periodo sta aumentando la coltivazione delle Lumache. Sapete a cosa è dovuto questo aumento? Il motivo vi sorprendere. Tra le ultime svolte che si stanno eseguendo in Italia c’è quella della coltivazione delle Lumache. Una pratica antica ma che, oggi, vive una, per così dire, seconda giovinezza. Sempre più persone, infatti, si stanno cimentando nell’elicicoltura. Dalla Sicilia alla Puglia fino ad arrivare alla Sardegna, sono tantissime le persone che hanno deciso di intraprendere tale strada. Molti si chiedono il perché di tale svolta, scopriamolo insieme. Quando si parla di elicicoltura, si parla di una pratica ormai antichissima. La sua storia, infatti, risale all’epoca romana. In quel periodo non era insolito trovare persone che coltivassero le Lumache. Alcune storie ... Leggi su chenews (Di domenica 5 giugno 2022) Nell’ultimo periodo sta aumentando la coltivazione delle. Sapete a cosa è dovuto questo aumento? Ilvi sorprendere. Tra le ultime svolte che si stanno eseguendo in Italia c’è quella della coltivazione delle. Una pratica antica ma che, oggi, vive una, per così dire, seconda giovinezza. Sempre più persone, infatti, si stanno cimentando nell’elicicoltura. Dalla Sicilia alla Puglia fino ad arrivare alla Sardegna, sono tantissime le persone che hanno deciso di intraprendere tale strada. Molti si chiedono ildi tale svolta, scopriamolo insieme. Quando si parla di elicicoltura, si parla di una pratica ormai antichissima. La sua storia, infatti, risale all’epoca romana. In quel periodo non era insolito trovare persone che coltivassero le. Alcune storie ...

Come guadagnare soldi allevando queste creature in giardino per prodotti alimentari e cosmetici innovativi e chic Le preparazioni, siano esse in siero o in crema, non sono certo a buon mercato, dunque anche la materia prima, in questo caso la bava prodotta dalle lumache, ha un buon potenziale economico.