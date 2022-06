Lavoro: Conte, 'non ci fermeremo finché non avremo salario minimo' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Non ci fermeremo finché non si darà dignità a lavoratori con il salario minimo". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo a un appuntamento elettorale a Todi. Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Non cinon si darà dignità a lavoratori con il". Lo dice il leader del M5S Giuseppe, intervenendo a un appuntamento elettorale a Todi.

