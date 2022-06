Comunali Catanzaro, centrodestra caos: Lega e Fi camuffano i simboli e candidano un ex Pd, Fdi va da solo. E ora dem e M5s sognano il blitz (Di giovedì 2 giugno 2022) Se Reggio Calabria è una città complicata a volte incomprensibile dal punto di vista politico, Catanzaro è una città trasversale dove tutti stanno con tutti e, allo stesso tempo, con nessuno. A parte Pd, Movimento Cinque Stelle e Fratelli d’Italia non ci sono altri simboli di partito (se non camuffati) tra le 23 liste presentate alle elezioni di Catanzaro. Questo la dice lunga su qual è la vera sfida per le amministrative del 12 giugno nel capoluogo calabrese. Per certi versi, infatti, la scelta del nuovo sindaco sembra solo un dettaglio. O meglio chi vincerà le elezioni al massimo è la partita dentro la partita. A sinistra la situazione sembra abbastanza chiara: il Pd, a dispetto del passato, riconosce le capacità di Nicola Fiorita, docente universitario e fondatore di Cambiavento, e appoggia la sua candidatura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Se Reggio Calabria è una città complicata a volte incomprensibile dal punto di vista politico,è una città trasversale dove tutti stanno con tutti e, allo stesso tempo, con nessuno. A parte Pd, Movimento Cinque Stelle e Fratelli d’Italia non ci sono altridi partito (se non camuffati) tra le 23 liste presentate alle elezioni di. Questo la dice lunga su qual è la vera sfida per le amministrative del 12 giugno nel capoluogo calabrese. Per certi versi, infatti, la scelta del nuovo sindaco sembraun dettaglio. O meglio chi vincerà le elezioni al massimo è la partita dentro la partita. A sinistra la situazione sembra abbastanza chiara: il Pd, a dispetto del passato, riconosce le capacità di Nicola Fiorita, docente universitario e fondatore di Cambiavento, e appoggia la sua candidatura ...

