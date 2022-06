Zaniolo tra Inter e Juventus, l’intreccio di mercato si infittisce: la situazione oggi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Zaniolo rischia di essere un vero e proprio tormentone estivo; proviamo a chiarire la situazione intorno all’esterno giallorosso. Protagonista negli ultimi giorni sia per le note vicende calcistiche, ha realizzato il gol che ha permesso alla Roma di battere il Feyenoord ed alzare la Conference League, sia per le polemiche dovute al coro intonato durante i festeggiamenti. Zaniolo è destinato a passare un’altra estate decisamente calda considerando le insistenti voci di mercato sul suo futuro. Proviamo a scoprire qualcosa in più tenendo presente il possibile e, per certi versi clamoroso, Interesse dell’Inter. LaPresseZaniolo, in questa stagione, ha vissuto una sorta di riabilitazione al grande calcio dopo i due brutti infortuni che rischiavano di mettere a serio rischio ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 1 giugno 2022)rischia di essere un vero e proprio tormentone estivo; proviamo a chiarire laintorno all’esterno giallorosso. Protagonista negli ultimi giorni sia per le note vicende calcistiche, ha realizzato il gol che ha permesso alla Roma di battere il Feyenoord ed alzare la Conference League, sia per le polemiche dovute al coro intonato durante i festeggiamenti.è destinato a passare un’altra estate decisamente calda considerando le insistenti voci disul suo futuro. Proviamo a scoprire qualcosa in più tenendo presente il possibile e, per certi versi clamoroso,esse dell’. LaPresse, in questa stagione, ha vissuto una sorta di riabilitazione al grande calcio dopo i due brutti infortuni che rischiavano di mettere a serio rischio ...

