Covid, effettuati 28.255 tamponi in Lombardia: 2.240 positivi, 156 a Bergamo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tornano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-38) che scendono sotto quota 600. A fronte di 28.255 tamponi effettuati, sono 2.240 i nuovi positivi (7,9%). I DATI – i tamponi effettuati: 28.255, totale complessivo: 37.800.765 – i nuovi casi positivi: 2.240 – in terapia intensiva: 32 (-3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 575 (-38) – i decessi, totale complessivo: 40.552 (+5) I NUOVI CASI Milano: 828 di cui 401 a Milano città; Bergamo: 156; Brescia: 252; Como: 144; Cremona: 66; Lecco: 53; Lodi: 36; Mantova: 62; Monza e Brianza: 172; Pavia: 146; Sondrio: 28; Varese: 180.

