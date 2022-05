Via San Francesco, passa un camion e l’asfalto sprofonda (Di martedì 31 maggio 2022) MONREALE – Si è aperta una grossa buca questa mattina in via San Francesco, a ridosso del corso Pietro Novelli. Al passaggio di un camion, impegnato in alcuni lavori edili nella zona, l’asfalto è ceduto e si è aperta la buca dove è sprofondata la ruota del mezzo. La buca è larga circa 50 cm. Ad un primo sguardo sembra che per almeno un metro quadrato sotto l’asfalto non vi sia alcun supporto. Stessa situazione che si è verificata in altre vie della città. Con molta probabilità la causa va ricondotta nelle perdite dell’impianto idrico che passano sotto le strade, e le cui acque libere drenano la terra e il supporto di pietrisco che deve sostenere l’asfalto. Nel caso specifico, al di sotto della buca sembrano esserci le tubazioni della ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 31 maggio 2022) MONREALE – Si è aperta una grossa buca questa mattina in via San, a ridosso del corso Pietro Novelli. Alggio di un, impegnato in alcuni lavori edili nella zona,è ceduto e si è aperta la buca dove èta la ruota del mezzo. La buca è larga circa 50 cm. Ad un primo sguardo sembra che per almeno un metro quadrato sottonon vi sia alcun supporto. Stessa situazione che si è verificata in altre vie della città. Con molta probabilità la causa va ricondotta nelle perdite dell’impianto idrico cheno sotto le strade, e le cui acque libere drenano la terra e il supporto di pietrisco che deve sostenere. Nel caso specifico, al di sotto della buca sembrano esserci le tubazioni della ...

