Una Vita | anticipazioni 1° giugno | l' arresto di Felipe

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 31 maggio 2022) Il piano di Genoveva per distruggere definitivamentesembrerà funzionare ad Una. L'uomo, infatti, come segnalano lesulla puntata in onda il 1°2022, verrà arrestato per l'omicidio di Marcos. Tuttavia, Natalia non vorrà che a pagare sia lui e deciderà di farsi avanti.Una1°2022:viene arrestato per l'omicidio di Marcos Genoveva e Natalia porteranno avanti il loro piano e la Quesada ucciderà Marcos. A quel punto, la Salmeron, manderà un biglietto adicendogli che la ragazza è in pericolo, ma quando giungerà al piano nobile, troverà il corpo di Marcos senza. Subito dopo, la donna, nel tentativo di allontanare i sospetti dalla giovane, ...