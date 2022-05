La storia dell’orlo più audace e ribelle della moda | la minigonna

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 31 maggio 2022) Life&People.it Edonismo anni ’60 e ribellione giovanile: laracconta il percorso di emancipazione femminile, il cambiamento dei valori sociali e del gusto estetico nel tempo. Nonostante stia arrivando alla soglia dei 60 anni, riesce a mantenere intatta la sua immagine di freschezza. La correlazione tra le lunghezze delle gonne e la cultura in generale non è una novità. Laha fatto laper tre distinti motivi: ha esibito le gambe, ha rappresentato la democratizzazionee ha contribuito ad alimentare il movimento sociale femminile e la liberazione sessuale, iniziata negli anni ’60. Non solo la nascitacoincide con quellapillola, ma tutta quella ...