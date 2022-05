Cos’è la sindrome del cuore spezzato, o cardiomiopatia Takotsubo (Di martedì 31 maggio 2022) La sindrome sul cuore spezzato, anche nota come cardiomiopatia Takotsubo, si sviluppa a seguito di esperienze particolarmente stressanti, gravi malattie o interventi chirurgici. I sintomi sono simili a quelli di un infarto, ma solo in rari casi la sindrome causa la morte della persona che ne soffre. La sindrome del cuore spezzato è stata identificata per la prima volta in Giappone nel 1990. “Takotsubo” è termine giapponese usato per identificare un cestello utilizzato dai pescatori giapponesi per la cattura dei polpi. I ricercatori hanno scelto di chiamare la sindrome in questo modo a causa della rassomiglianza (nella forma) del ventricolo sinistro del paziente affetto dalla sindrome ... Leggi su robadadonne (Di martedì 31 maggio 2022) Lasul, anche nota come, si sviluppa a seguito di esperienze particolarmente stressanti, gravi malattie o interventi chirurgici. I sintomi sono simili a quelli di un infarto, ma solo in rari casi lacausa la morte della persona che ne soffre. Ladelè stata identificata per la prima volta in Giappone nel 1990. “” è termine giapponese usato per identificare un cestello utilizzato dai pescatori giapponesi per la cattura dei polpi. I ricercatori hanno scelto di chiamare lain questo modo a causa della rassomiglianza (nella forma) del ventricolo sinistro del paziente affetto dalla...

Pubblicità

Iacbu : @BeaLorenzin E voi che cazzo facevate al governo. E il signore che c'è adesso. Sa cos'è la sindrome di chiari. In I… - annamariamoscar : Sindrome di Tourette: cos’è e i sintomi del disturbo di cui soffre anche la cantante Billie Eilish - BrunoMaggi : RT @magaolimpia: Qualche tempo fa ho portato Alice a sentire il concerto di un coro composto per metà da ragazzi con la sindrome di down. È… - Roky99760738 : RT @Axen0s: Ma davvero Letta pensa ancora al campo (santo) largo con Giuseppi? Nonostante le trame per eleggere un presidente della Repubbl… - QuotidianPost : Cos’è la Tako Tsubo, la sindrome da cuore spezzato -