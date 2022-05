Buoni fruttiferi postali: ecco quando diventano rischiosi (Di martedì 31 maggio 2022) I Buoni fruttiferi postali rappresentano uno strumento di risparmio sicuro e per questo motivo molto apprezzato dagli utenti italiani. Favorito principalmente dai piccoli risparmiatori, con il tempo hanno subito un calo di fascino soprattutto per quanto riguarda la riduzione dell’interesse, ma le sottoscrizioni sono particolarmente numerose e resta ancora in cima alla lista degli strumenti di risparmio più amati dagli italiani. Perché i piccoli risparmiatori italiano amano i Buoni fruttiferi La motivazione principale alla base di questo apprezzamento è data dal fatto che il capitale investito sui Buoni fruttiferi è totalmente garantito dallo Stato. Inoltre ne esistono diverse tipologie, a seconda se si vuole investire a breve, medio o lungo termine, accantonare ... Leggi su risparmioggi (Di martedì 31 maggio 2022) Irappresentano uno strumento di risparmio sicuro e per questo motivo molto apprezzato dagli utenti italiani. Favorito principalmente dai piccoli risparmiatori, con il tempo hanno subito un calo di fascino soprattutto per quanto riguarda la riduzione dell’interesse, ma le sottoscrizioni sono particolarmente numerose e resta ancora in cima alla lista degli strumenti di risparmio più amati dagli italiani. Perché i piccoli risparmiatori italiano amano iLa motivazione principale alla base di questo apprezzamento è data dal fatto che il capitale investito suiè totalmente garantito dallo Stato. Inoltre ne esistono diverse tipologie, a seconda se si vuole investire a breve, medio o lungo termine, accantonare ...

Pubblicità

e_borsa : #PosteItaliane: l'#Antitrust indaga sui #BuoniFruttiferi, cosa fare in #Borsa? - ZenatiDavide : Codacons, sui buoni fruttiferi in prescrizione ora la sentenza: il consumatore ha diritto al risarcimento: Da ormai… - indip_nuova : Codacons, sui buoni fruttiferi in prescrizione ora la sentenza: il consumatore ha diritto al risarcimento - - Anna302478978 : Buoni Fruttiferi, qui qualcuno mente: risparmiatori infuriati con Poste Italiane ?????? Alcuni buoni con perdita di Ca… - infoiteconomia : Buoni postali fruttiferi prescritti? Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno -