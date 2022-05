Ciò che resta del vecchio ponte di via Mulino del Pagano (Di lunedì 30 maggio 2022) di Carmine Petraccaro Simbolo di libertà, i ponti rappresentano la capacità dell’uomo di dominare, a volte, la natura. Sono manufatti di rara bellezza che raccontano la Storia di un luogo peraltro scolpita anche nel materiale utilizzato per la costruzione quasi sempre, in passato, provenienti dallo stesso territorio. Purtroppo oggi tutto è stato omologato dalla produzione industriale e i ponti vengono collocati come soprammobili nel Paesaggio ponendosi come unico obiettivo la funzione. La Bellezza che deriva dalla forma, dalla cromia dei materiali naturali invecchiati è stata spazzata via in nome dell’industria e del profitto. Parlo della cromia perché se provate ad osservare un vecchio ponte in pietra o in mattoni vi accorgerete che anche sbrecciati rappresentano delle tavolozze d’artista, al contrario di quelli industrializzati che, se invecchiano, ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 30 maggio 2022) di Carmine Petraccaro Simbolo di libertà, i ponti rappresentano la capacità dell’uomo di dominare, a volte, la natura. Sono manufatti di rara bellezza che raccontano la Storia di un luogo peraltro scolpita anche nel materiale utilizzato per la costruzione quasi sempre, in passato, provenienti dallo stesso territorio. Purtroppo oggi tutto è stato omologato dalla produzione industriale e i ponti vengono collocati come soprammobili nel Paesaggio ponendosi come unico obiettivo la funzione. La Bellezza che deriva dalla forma, dalla cromia dei materiali naturali invecchiati è stata spazzata via in nome dell’industria e del profitto. Parlo della cromia perché se provate ad osservare unin pietra o in mattoni vi accorgerete che anche sbrecciati rappresentano delle tavolozze d’artista, al contrario di quelli industrializzati che, se invecchiano, ...

