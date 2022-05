Zengavò in viaggio: Rosalinda e Andrea si godono dei giorni di relax (VIDEO) (Di domenica 29 maggio 2022) Zengavò, Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò e Chinu raggiungono Osimo per trascorrere del giorni di relax: le parole dell’ex gieffina Zengavò sono del tutto affiatati ed innamorati. Da un anno Andrea e Rosalinda stanno vivendo una meravigliosa storia d’amore giorno dopo giorno. I due ex gieffini si sono conosciuti nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip e non si sono mai più persi di vista. Entrambi dopo il reality show hanno ammaliato intere generazioni con nuovi progetti ed inedite avventure condivise con i fan. Rosalinda ha debuttato come conduttrice nel format di Casa Chi, e negli ultimi mesi ha spiazzato i fan con la sua incantevole voce pubblicando il suo primo inedito “Sempre Avanti”. Anche Andrea ... Leggi su 361magazine (Di domenica 29 maggio 2022)Zenga,Cannavò e Chinu raggiungono Osimo per trascorrere deldi: le parole dell’ex gieffinasono del tutto affiatati ed innamorati. Da un annostanno vivendo una meravigliosa storia d’amore giorno dopo giorno. I due ex gieffini si sono conosciuti nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip e non si sono mai più persi di vista. Entrambi dopo il reality show hanno ammaliato intere generazioni con nuovi progetti ed inedite avventure condivise con i fan.ha debuttato come conduttrice nel format di Casa Chi, e negli ultimi mesi ha spiazzato i fan con la sua incantevole voce pubblicando il suo primo inedito “Sempre Avanti”. Anche...

