Boiler Summer Cup, la vergognosa challenge di TikTok: misoginia e body shaming (Di venerdì 27 maggio 2022) Boiler Summer Cup è la nuova challenge vergognosa che sta girando tra i giovani: scopriamo insieme di cosa si tratta la nuova sfida di TikTok I social sono un'arma a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

irbag98 : Non i due tipi di fianco a me in metro che vogliono andare in disco domani a fare la boiler summer camp datemi 10 s… - ImmordinoGloria : RT @ViolaTassinarii: Qua la gente ha paura a mettere un costume, ad andare in spiaggia, a farsi vedere se non coperti fin sopra ai capelli… - sto_depressa : se non mi avesse lasciato avrebbe sicuramente vinto la boiler summer cup :') - lindigesto_ : Questa cosa della boiler summer cup è l’ennesima dimostrazione che inclusione e ideologia woke giusto su Netflix trovano affermazione. - HRTBREAKGJRL : RT @i93fr: qualcuno può andare a controllare quanto ce l’hanno piccolo i ragazzi che pensano che la “boiler summer cup” sia divertente -