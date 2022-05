Muriqi, il Maiorca chiede uno sconto alla Lazio per sbloccare l’affare (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo la salvezza, il Maiorca ha intenzione Vedat Muriqi, ma chiede alla Lazio un piccolo sconto sul riscatto Importante indiscrezione di mercato rilanciato da Il Tempo sul futuro di Vedat Muriqi. Il Maiorca, dopo aver centrato una clamorosa salvezza, avrebbe comunicato alla Lazio la volontà di riscattare l’attaccante kosovaro, autore di 5 gol e 3 assist da gennaio. Tuttavia, i 12 milioni di euro inizialmente pattuiti sono troppi per gli spagnoli che non vorrebbero andare oltre i 10 milioni. Serve quindi un piccolo sconto da parte di Lotito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo la salvezza, ilha intenzione Vedat, maun piccolosul riscatto Importante indiscrezione di mercato rilanciato da Il Tempo sul futuro di Vedat. Il, dopo aver centrato una clamorosa salvezza, avrebbe comunicatola volontà di riscattare l’attaccante kosovaro, autore di 5 gol e 3 assist da gennaio. Tuttavia, i 12 milioni di euro inizialmente pattuiti sono troppi per gli spagnoli che non vorrebbero andare oltre i 10 milioni. Serve quindi un piccoloda parte di Lotito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

