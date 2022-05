Guerra in Ucraina, il prezzo del burro è aumentato del 101% (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le conseguenze della Guerra sono anche nel carrello della spesa. I rincari sono in tutto il settore alimentare, ma il caso del burro è senza dubbio fuori media essendo arrivato a costare oltre il 100% in più rispetto ad ottobre scorso. Il problema non è solo per il panetto acquistato dalla famiglia al supermercato, la preoccupazione maggiore per questo prodotto di base è per l’industria che nei protocolli Dop ne prevede quantità precise incerti prodotti e non sostituibile con altro. (Guerra IN Ucraina: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI) "Momento travagliato" "E' ancora un momento molto travagliato” spiega Giuseppe de Paoli, presidente dell’azienda monoprodotto “burro De Paoli” che fornisce circa un terzo di tutto il burro prodotto in Italia “stiamo ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le conseguenze dellasono anche nel carrello della spesa. I rincari sono in tutto il settore alimentare, ma il caso delè senza dubbio fuori media essendo arrivato a costare oltre il 100% in più rispetto ad ottobre scorso. Il problema non è solo per il panetto acquistato dalla famiglia al supermercato, la preoccupazione maggiore per questo prodotto di base è per l’industria che nei protocolli Dop ne prevede quantità precise incerti prodotti e non sostituibile con altro. (IN: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI) "Momento travagliato" "E' ancora un momento molto travagliato” spiega Giuseppe de Paoli, presidente dell’azienda monoprodotto “De Paoli” che fornisce circa un terzo di tutto ilprodotto in Italia “stiamo ...

