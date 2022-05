Valcucine | nel 2021 risultati finanziari positivi

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Labitalia) - Un anno importante ilper, storica azienda di Pordenone di cucine domestiche di alta gamma esportate in tutto il mondo, ed alla cui guida siede da maggiocome amministratore delegato l'ingegnere Maurizio Vianello. Dopo un importante turn-around che ha permesso di creare le condizioni per lo sviluppo, l'azienda è tornata alla piena profittabilità nelsfiorando i 28 milioni di euro di fatturato (+15 % rispetto all'anno precedente) e con un'importante crescita dell'Ebitda, che si è attestato al 7,9% del fatturato. Ancora più significativa la crescita dell'ordinato (+28% rispetto al 2020) spinta soprattutto dall'aumento dell'export. “Nel corso del– afferma Maurizio Vianello- abbiamo accelerato sul percorso di internazionalizzazione del brand, sulla ...

Advertising

E-Duesse

... di rappresentanti di aziende come Montura e. Numerosi sono stati finora anche i privati cittadini che hanno condiviso i principi cardine contenutiManifesto. La Giornata Mondiale dell'...Le porte a bilico rivestite in marmo scompaionomuro senza soluzione di continuità, anche le ... oltre a soluzioni customizzate, l'architetto si è avvalso di collaborazioni con, HD ... Valcucine apre a Trastevere - E-DUESSE.IT Di questi giorni è l’inaugurazione dei nuovi flagship store di Dehli in India e di Roma Trastevere (quest’ultimo si aggiunge allo storico monobrand Valcucine dell’Eur). A questi seguiranno nel corso ...Catia Fattorini ha oltre vent’anni di esperienza nel design: la sua Fattorini design possiede due grandi showroom uno nel centro ...