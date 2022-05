(Di martedì 24 maggio 2022) Durante ladi Mattino5 News,si è lasciato andare a una litigata piuttosto pesante con un ospite in collegamento(Screen da Twitter)Mattino5 News, il talk show della mattina di Canale5, è condotto da Federica Panicucci e da. Se la prima si dedica soprattutto alla cronaca nera e al gossip, locale e internazionale, il secondo invece si focalizza sulla politica e sull’economia nazionale. La guerra in Ucraina, in particolare, sta causando pesanti conseguenze anche per il nostro paese, cheaffronta in ogni puntata con diversi ospiti. Durante ladi martedì 24 aprile,ha affrontato il tema dei ...

Advertising

leoberthi : RT @luigivanti: 'L'Ucraina deve vincere questa guerra e Putin deve fallire'. Credo che le parole di Ursula Von der Leyen siano, senza dubbi… - bobomiro : RT @luigivanti: 'L'Ucraina deve vincere questa guerra e Putin deve fallire'. Credo che le parole di Ursula Von der Leyen siano, senza dubbi… - najoua20325717 : RT @madkekka: i ragazzi che fanno discorsi seri>>> - laura38150697 : RT @luigivanti: 'L'Ucraina deve vincere questa guerra e Putin deve fallire'. Credo che le parole di Ursula Von der Leyen siano, senza dubbi… - luigivanti : 'L'Ucraina deve vincere questa guerra e Putin deve fallire'. Credo che le parole di Ursula Von der Leyen siano, sen… -

Specialmag.it

... occasione importanteStando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, itra le ... Chiaramente, è un'opportunitàdiversi club bisognosi di innesti in quella zona del campo vaglieranno,...In fondo saavete ragione soloammetterlo gli fa male, tanto male. I pianeti sono ... Non perdetevi in inutili: in questo momento nessuno vi capirebbe, piuttosto rafforzate il vostro ... "Ma che discorsi sono!": Francesco Vecchi travolto dal nervosismo, urlano in diretta [VIDEO] Polemica a distanza tra l’ex rettore candidato e la sorella del giudice ucciso dalla mafia: «Ha estrapolato una mia frase da un contesto più ampio» ...(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Secondo Henry Kissinger, l'Occidente non dovrebbe cercare di infliggere una sconfitta alla Russia e l'Ucraina dovrebbe rinunciare a qualche territorio per la pace. Secondo il 9 ...