Traffico Roma del 23-05-2022 ore 08 | 30

(Di lunedì 23 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia intenso ilanche su un tratto Urbano della A24 concludi tra il raccordo e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra l’uscita per la A24 e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico incolonnamenti sulla via Flaminia tra la via dei due punti in direzione del centro analoga situazione sulla via Salaria concludi tra via di Villa Spada è l’uscita per la tangenziale est nuovi lavori da questa mattina in Viale Ronchi gli interventi comportano una chiusura all’altezza di piazza Ronchi in direzione di via Prenestina chiuso per lavori un tratto di via Merulana tra via Labicana e Piazza di Santa Maria Maggiore nelle due direzioni deviazione anche per le linee bus 16714 proseguono i ...