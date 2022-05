(Di lunedì 23 maggio 2022) È stato presentato ilGT 3 Pro, presentando due modelli con infinite possibilità di utilizzo. Vediamolo assiemeConsumer Business Group (CBG), azienda leader nel settoretecnologia, annuncia l’ultimo prodotto dell’acclamata serieGT:GT 3 Pro. Disponibile nelle versioni in titanio e ceramica, l’ultimo smartdi punta dipresenta un design dell’interfaccia completamente, materiali premium come il vetro zaffiro, un grande schermo ultra-nitido e una serie di raffinatefaces tra cui scegliere. “Da sempreè interessata al tema Health e Fitness e oggi, con il lancio di ...

tuttoteKit : #Huawei Watch GT 3 Pro: il nuovo componente della famiglia GT #HuaweiWatchGT3Pro #Smartwatch #tuttotek - webnewsit : Huawei Watch GT 2, FOLLIA Amazon: il prezzo CROLLA a METÀ PREZZO - andreastoolbox : #Huawei Watch GT 3 Pro arriva domani: com'è fatto - tuttoteKit : #Huawei Watch Fit 2: ridefinire il concetto di #Smartwatch #HuaweiWatchFit2 #tuttotek - Risparmiainrete : Nuovo HUAWEI Watch Fit 2: una nuova icona di stile -

...90 - invece di 179,90 sconto 33% - fino a scadenza sconosciuta Click qui per approfondire...00 sconto 21% - fino a scadenza sconosciuta Click qui per approfondire AppleSeries 6 (GPS, ...L'allenamento professionale si fa con l'AIGt3 Pro, disponibile nelle edizioni in titanio e ceramica, è il nuovo smartwatch di punta died è pensato come apparecchio a cui ...È stato presentato il nuovo Huawei Watch GT 3 Pro, presentando due modelli con infinite possibilità di utilizzo. Vediamolo assieme.HUAWEI WATCH FIT 2 Active Edition è disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Sakura Pink e Isle Blue al prezzo di 149,90€. HUAWEI WATCH FIT 2 Classic Edition disponibile a partire su Huawei Store ...