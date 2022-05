Mbappé, il messaggio dopo il rinnovo: 'Posso immaginare la delusione del Real' (Di domenica 22 maggio 2022) L'esultanza di Kylian Mbappé Milano, 22 maggio 2022 - "Sin da piccolo invece di sognare la mia vita, ho preferito vivere il mio sogno. È sia una scelta, un principio e un privilegio. Sin da piccolo ho ... Leggi su quotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) L'esultanza di KylianMilano, 22 maggio 2022 - "Sin da piccolo invece di sognare la mia vita, ho preferito vivere il mio sogno. È sia una scelta, un principio e un privilegio. Sin da piccolo ho ...

Mbappé, il messaggio dopo il rinnovo: 'Posso immaginare la delusione del Real' Inizia così il lungo messaggio pubblicato da Kylian Mbappé sui propri social all'indomani dell'annuncio del rinnovo con il Paris Saint Germain fino al 2025. "A Parigi per raggiungere il top". Un ... Mbappé: 'Al Psg posso realizzare i miei sogni. Ma ringrazio il Real, tiferò per loro' Quello di Kylian Mbappé con il Psg è destinato a far discutere ancora a lungo, mentre il Real Madrid cerca con urgenza un piano B. Ma adesso a parlare è lui, con un lungo messaggio sui social: "Sin ... Inizia così il lungopubblicato da Kyliansui propri social all'indomani dell'annuncio del rinnovo con il Paris Saint Germain fino al 2025. "A Parigi per raggiungere il top". Un ...Quello di Kyliancon il Psg è destinato a far discutere ancora a lungo, mentre il Real Madrid cerca con urgenza un piano B. Ma adesso a parlare è lui, con un lungosui social: "Sin ...