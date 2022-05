(Di domenica 22 maggio 2022) Ci sarà un gigantesco turn over per i ragazzi con disabilità, a settembre sette prof su dieci andranno in un altro istituto. E manca personale specializzato

Advertising

riccio_bizio : @matteosalvinimi Per diventare docenti di sostegno servono l'abilitazione all’insegnamento oppure titolo di studio… - frazljn : @dottorpax In toscana hanno bocciato la metà di quelli che avevano appena preso l'abilitazione..molto meglio mandar… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Scuola, insegnamento di sostegno nel caos: il 70% degli alunni cambiera' docente - Piergiulio58 : Insegnamento di sostegno nel caos, il 70% degli alunni cambierà docente. - repubblica : Scuola, insegnamento di sostegno nel caos: il 70% degli alunni cambiera' docente -

la Repubblica

Lo annuncia su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla notizia riportata oggi da Repubblica dal titolo 'dinel caos, il 70% degli alunni cambierà docente'. '...Spulciando i dati dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento per il prossimo anno scolastico, emerge che sono oltre 20mila quelli diche cambieranno scuola fra tre mesi e mezzo. Una ... Insegnamento di sostegno difficile, il 70% degli alunni cambierà docente Un'insegnante di sostegno e un'assistente sociale sono finite agli arresti domiciliari per maltrattamenti pluriaggravati ai danni di un'alunna minorenne autistica. Le indagini, condotte dai carabinier ...L'allarme lanciato dal quotidiano "La Repubblica", in merito alla notizia secondo cui il 70% degli alunni con disabilità cambierà insegnante di sostegno, ha avuto grande eco nell'ambito politico.