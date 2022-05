Così la Russia rischia di affamare il mondo per vincere la guerra in Ucraina (Di sabato 21 maggio 2022) "La Russia ha bloccato 22 milioni di tonnellate di raccolto pronto per l'esportazione nei porti ucraini", è la denuncia fatta dal presidente Volodymyr Zelenski durante un briefing con il primo ministro portoghese Antonio Costa... Leggi su today (Di sabato 21 maggio 2022) "Laha bloccato 22 milioni di tonnellate di raccolto pronto per l'esportazione nei porti ucraini", è la denuncia fatta dal presidente Volodymyr Zelenski durante un briefing con il primo ministro portoghese Antonio Costa...

Advertising

christianrocca : La Russia è fascista, baby (più chiaro di così non c’era) - Agenzia_Ansa : 'Io e il mio comando siamo nell'Azovstal. È in corso un'operazione, i cui dettagli non annuncerò'. Così in un breve… - Adnkronos : 'Per #Azovstal pronti a chiedere a Russia miliardi di dollari'. Così l'ad del gruppo Metinvest che controlla l'acci… - Lux_Aurea : RT @emmevilla: ???? Il Cremlino rimuove l'obbligo di ABS, airbag e pretensionatori di cinture di sicurezza, perché il Paese non è più in grad… - therealjackal24 : @MarabottiMarco @P_M_1960 @elio_vito Condizioni di Putin a dire il vero ignote. Da quello che sta facendo, sembra g… -